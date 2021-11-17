Erdoğan: Sen önce benim başörtülü kızlarımdan helallik iste (2)

'EKONOMİK BUHRANIN EŞİĞİNDELER'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin siyasi ve ekonomik olarak tarihinin en kritik kavşaklarından birine ulaştığını belirterek, "Bir yanda büyük ve güçlü Türkiye'ye giden yol, diğer tarafta eski Türkiye'ye dönen yollar. Tabii bu gerçeği sadece biz görmüyoruz, herkes bunun farkında. Böyle olduğu için de biz tüm gücümüzle ülkemizi 2053 vizyonu yolunda tutmaya çalışırken birileri de aynı şiddet ve hırsla öteki yolu zorluyor. Son 8 yıldır kesintisiz bir şekilde yaşadığımız siyasi, sosyal, ekonomik, askeri sorunları herhalde tesadüf olarak göremeyiz. Bunların hepsi de aynı amaca yönelik girişimlerdir. Gezi olaylarından itibaren yaşadığımız sosyal ve siyasi saldırıların elbette ekonomik sonuçları da oluyor. Milletimizle birlikte bilhassa 15 Temmuz'un ardından bu kirli kanalları kapatınca bu defa ekonomimiz doğrudan saldırı altına alındı. 2018 Ağustos'undan itibaren Türk ekonomisini tamamen çökertmeyi hedefleyen, rasyonel hiçbir izahı ve gerekçesi olmayan nice hadiseler yaşadık. Türkiye'ye, siyasi, sosyal ve askeri alanda diz çöktürmeyi başaramayanların tek umudunun ekonomi kaldığını gördük. Neyse ki küresel salgın krizinin tetiklediği gelişmeler bize bu tuzakları kuranları daha beter durumlara düşürmüştür. Siz bakmayın herkesin kuyruğu dik tutmaya çalıştığına; gelişmiş ülkeler İkinci Dünya Savaşı sonrasının en büyük ekonomik buhranın eşiğindedir. Amerika'dan alın tüm Batı ülkelerine varıncaya kadar. Bunu sosyal ve siyasi krizlerin izleyeceği de gün gibi aşikardır" dedi.

Buğra OLAÇ/ANKARA,

Demirören Haber Ajansı / Buğra Olaç - Son Dakika Haberleri

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