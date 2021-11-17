Erdoğan: Sen önce benim başörtülü kızlarımdan helallik iste

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'helalleşme' sözleri ile ilgili, "Son günlerde bir de 'helalleşelim' demeye başladı. Helalleşme bizim inancımızda vardır ve önemlidir. Ey Bay Kemal sen önce benim başörtülü kızlarımdan, bacılarımdan helallik iste. Utanmadan hala 'Onların hukukunu biz koruduk' diyorsun. Hayatın yalan" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Erdoğan, dün 88 yaşında vefat eden şair ve yazar Sezai Karakoç'a Allah'tan rahmet dileyip, 'Sezai Karakoç'u Mona Roza'sız anmak olmaz' diyerek Mona Roza şiirini okudu. Ardından AK Parti TBMM Grup Başkanlığına seçilen İsmet Yılmaz'a yeni görevinde başarılar dileyen Erdoğan, "Prof. Dr. Naci Bostancı hocamız 2023 seçimleri hazırlıklarında önemli sorumluluklar üstleneceğinden görevinden affını istedi. Naci hocamıza bugüne kadar yaptığı hizmetler için teşekkür ediyorum. Kendisiyle yeni vazife alanlarında yakın çalışmayı sürdüreceğiz. İsmet Yılmaz kardeşimiz geçmişte kamuda ve özel sektörde başarılı hizmetleri olan, 2011 yılından beri bakan, meclis başkanı, komisyon başkanı olarak görev üstlenen başarılı arkadaşımızdır" diye konuştu.

"Son günlerde bir de 'helalleşelim' demeye başladı. Helalleşme bizim inancımızda vardır ve önemlidir. Kılıçdaroğlu helalleşmeyi nasıl anlıyor, nasıl tanımlıyor önce ona bir bakalım. Dün helalleşme kavramına böyle bakan bir zatın bugün birden aydınlanma yaşayıp 180 derece dönüşle helalleşme peşine düşmesi ne kadar ilginç. Ey Bay Kemal, sen önce benim başörtülü kızlarımdan bacılarımdan helallik iste. Utamadan hala kalkıyorsun, 'Onların hukukunu biz koruduk' diyorsun. Hayatın yalan. Biz bu işin gerisindeki niyeti görmesek, diyeceğiz ki 'Olabilir, insan değişebilir'. Bay Kemal, ben seninle ilgili davaları geri çektim mi, çektim. Ama sen bunların hiçbirinin kadri kıymetini bilmedin. Sen de anlayacak yüz de yok. Buradaki sorun şu ki ortada bir değişimde yok, değişen kimse de yok. CHP aynı CHP, Kılıçdaroğlu aynı Kılıçdaroğlu, sadece bunlara verilen rol değişti. Dün darbeciliğin şakşakçılığına soyunmuşlardı, bugün zoraki de olsa başka bir görünüme bürünmeye çalışıyor. Her tarafı lime lime dökülen bu bukalemun siyaseti milletimizin takdirine havale ediyoruz."