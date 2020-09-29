Erdoğan, şehit ailesine başsağlığı diledi
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Erdoğan, şehit ailesine başsağlığı diledi

29.09.2020 10:51 | Son Güncelleme: 29.09.2020 10:55
Erdoğan, şehit ailesine başsağlığı diledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Piyade Uzman Çavuş Serdar Temelli'nin ailesine taziye mesajı gönderdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Piyade Uzman Çavuş Serdar Temelli'nin ailesine taziye mesajı gönderdi.

Edinilen bilgiye göre, Erdoğan, Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde şehit olan Temelli'nin ailesine bir mesaj göndererek başsağlığı dileklerini iletti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun

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