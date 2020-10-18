Erdoğan: "Şehirlerimize gidip milletimizle kucaklaşmadan 'gönül siyaseti yapıyorum' diyenler, sufleyi milletten değil başka yerlerden alıyor."
18.10.2020 14:53 | Son Güncelleme: 18.10.2020 14:53
Erdoğan: "Şehirlerimize gidip milletimizle kucaklaşmadan 'gönül siyaseti yapıyorum' diyenler, sufleyi milletten değil başka yerlerden alıyor.
Erdoğan: "Şehirlerimize gidip milletimizle kucaklaşmadan 'gönül siyaseti yapıyorum' diyenler, sufleyi milletten değil başka yerlerden alıyor."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Aylin Dal