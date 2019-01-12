Erdoğan: "Seçmen Kütüklerini İncelediğimizde AK Parti Üyelerinden 504 Bininin Burada Kayıtlarını...

Erdoğan: "Seçmen kütüklerini incelediğimizde AK Parti üyelerinden 504 bininin burada kayıtlarını olmadığını tespit ettik. Bir önceki seçime göre ilçe değiştiren 1,5 milyon kişi içinde de 222 bin AK Parti üyesi var."

Kaynak: AA