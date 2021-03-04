Erdoğan: "Seçimlerde 'yıkmaya geliyoruz' derken siyasi değişimi kastettiklerini sanmıştık. Meğer şehirlerimizi altyapısıyla yıkmaya geliyorlarmış."
04.03.2021 12:37 | Son Güncelleme: 04.03.2021 12:37
Erdoğan: "Seçimlerde 'yıkmaya geliyoruz' derken siyasi değişimi kastettiklerini sanmıştık. Meğer şehirlerimizi altyapısıyla yıkmaya geliyorlarmış.
Erdoğan: "Seçimlerde 'yıkmaya geliyoruz' derken siyasi değişimi kastettiklerini sanmıştık. Meğer şehirlerimizi altyapısıyla yıkmaya geliyorlarmış."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yeşim Sert Karaaslan