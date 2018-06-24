Erdoğan, Seçim Sonuçlarını Takip Etmek İçin Huber Köşkü'ne Geçti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sabah saatlerinde Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekilliği Seçimi için oyunu Üsküdar'daki Saffet Çebi Ortaokulu'nda kullandıktan sonra Kısıklı'daki konutuna geçti.

VATANDAŞLAR SEVGİ GÖSTERİSİNDE BULUNDU

Bir süre konutunda kalan Erdoğan, Huber Köşkü'ne gitmek üzere Kısıklı'daki konutundan çıktı. Bu sırada vatandaşlar Erdoğan'a sevgi gösterisinde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan da makam aracından inerek vatandaşlarla selamlaştı.

"BİR ŞEY SÖYLEMEK İÇİN ERKEN, İYİYİZ"

Kendisine mikrofon uzatılması üzerine Erdoğan, "Şu anda sakin bir halde devam eden bir seçim var. İzliyoruz, takip ediyoruz. İnşallah sonu da hayrolur. Bir şey söylemek için erken, iyiyiz" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, daha sonra Tarabya'daki Huber Köşkü'ne gitti.



