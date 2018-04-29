Erdoğan: 'Seçim Meydanı Herkese Açık'

Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan, AKP'yi birlikte kurduktan sonra yolları ayrılan eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün kendisi karşısında aday olması tartışmasına ilişkin ilk kez konuşarak, "Seçim meydanı herkese açık" dedi.