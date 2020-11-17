Erdoğan: "Şayet değişim gerçeğine sırtımızı döner ve üzerimize düşenleri yapmazsak, milletimize karşı görevimizi yerine getirmemiş oluruz."
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Erdoğan: "Şayet değişim gerçeğine sırtımızı döner ve üzerimize düşenleri yapmazsak, milletimize karşı görevimizi yerine getirmemiş oluruz."

17.11.2020 19:49 | Son Güncelleme: 17.11.2020 19:49
Erdoğan:

Erdoğan: "Şayet değişim gerçeğine sırtımızı döner ve üzerimize düşenleri yapmazsak, milletimize karşı görevimizi yerine getirmemiş oluruz.

Erdoğan: "Şayet değişim gerçeğine sırtımızı döner ve üzerimize düşenleri yapmazsak, milletimize karşı görevimizi yerine getirmemiş oluruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Kılıç

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