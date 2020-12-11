Erdoğan: "Savunma sanayimizi hedef alan saldırılar aynı zamanda yıllarca ülkemize kendi ürünlerini fahiş fiyatla satan, canları istediğinde bize...
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Erdoğan: "Savunma sanayimizi hedef alan saldırılar aynı zamanda yıllarca ülkemize kendi ürünlerini fahiş fiyatla satan, canları istediğinde bize...

11.12.2020 14:25 | Son Güncelleme: 11.12.2020 14:25
Erdoğan:

Erdoğan: "Savunma sanayimizi hedef alan saldırılar aynı zamanda yıllarca ülkemize kendi ürünlerini fahiş fiyatla satan, canları istediğinde bize bunların üzerinden şantaj yapan devletlerin ve şirketlerin lobi faaliyetlerinin tezahürüdür.

Erdoğan: "Savunma sanayimizi hedef alan saldırılar aynı zamanda yıllarca ülkemize kendi ürünlerini fahiş fiyatla satan, canları istediğinde bize bunların üzerinden şantaj yapan devletlerin ve şirketlerin lobi faaliyetlerinin tezahürüdür."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Küçük

İlgili Haberler

Erdoğan: Amacımız ülkemizi, 4'üncü sanayi devrimi ürün ve teknolojilerinin üssü haline getirmek
Erdoğan: Amacımız ülkemizi, 4'üncü sanayi devrimi ürün ve teknolojilerinin üssü haline getirmek
ESKİŞEHİR - Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'TEİ kendi alanında ülkemizde rol model haline dönüşecektir'
ESKİŞEHİR - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "TEİ kendi alanında ülkemizde rol model haline dönüşecektir"
ESKİŞEHİR - Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Ekonomi politikalarında sanayide de orta ve uzun vadeli hedeflere odaklanmış durumdayız'
ESKİŞEHİR - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ekonomi politikalarında sanayide de orta ve uzun vadeli hedeflere odaklanmış durumdayız"

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Erkan Akçay Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Başak Dizer Acun Ilıcalı Serdar Ortaç Sermiyan Midyat
Spor Pierre Webo Ali Palabıyık Kylian Mbappe Abdullah Avcı Enner Valencia
Tüm Haberler Kız İlaç Samsun Azerbaycan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Erdoğan: "Savunma sanayimizi hedef alan saldırılar aynı zamanda yıllarca ülkemize kendi ürünlerini fahiş fiyatla satan, canları istediğinde bize... - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.12.2020 14:28:37. #1.15#
title