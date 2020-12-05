Erdoğan: "Savunma sanayi projelerimizde Amerikalılarla İngilizlerle Almanlarla diğer pek çok ülkeyle ortaklık yaptığımızda ne oluyorsa ne bir eksiği...
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Erdoğan: "Savunma sanayi projelerimizde Amerikalılarla İngilizlerle Almanlarla diğer pek çok ülkeyle ortaklık yaptığımızda ne oluyorsa ne bir eksiği...

05.12.2020 14:17 | Son Güncelleme: 05.12.2020 14:17
Erdoğan:

Erdoğan: "Savunma sanayi projelerimizde Amerikalılarla İngilizlerle Almanlarla diğer pek çok ülkeyle ortaklık yaptığımızda ne oluyorsa ne bir eksiği ne bir fazlasıyla Katarlı yatırımcılarla da aynısı olmaktadır.

Erdoğan: "Savunma sanayi projelerimizde Amerikalılarla İngilizlerle Almanlarla diğer pek çok ülkeyle ortaklık yaptığımızda ne oluyorsa ne bir eksiği ne bir fazlasıyla Katarlı yatırımcılarla da aynısı olmaktadır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berin Alpaslan Gökçe

İlgili Haberler

Egeli akademisyenin uluslararası projesi Covid-19 dahil pek çok hastalığa ışık tutacak
Egeli akademisyenin uluslararası projesi Covid-19 dahil pek çok hastalığa ışık tutacak
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov: 'Pek çok AB ülkesi, başkalarıyla kibirli konuşma alışkanlığından vazgeçmiyor'
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov: "Pek çok AB ülkesi, başkalarıyla kibirli konuşma alışkanlığından vazgeçmiyor"
'Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var' projesiyle işçi olmaktansa işveren oldu
"Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var" projesiyle işçi olmaktansa işveren oldu

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Meral Akşener Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Acun Ilıcalı Bülent Ersoy İbrahim Tatlıses
Spor Falcao Fatih Terim Gökhan Gönül Abdullah Avcı Josef De Souza
Tüm Haberler Rusya Şehit Aralık Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Erdoğan: "Savunma sanayi projelerimizde Amerikalılarla İngilizlerle Almanlarla diğer pek çok ülkeyle ortaklık yaptığımızda ne oluyorsa ne bir eksiği... - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.12.2020 14:20:45. #1.15#
title