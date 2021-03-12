Erdoğan: "Sandık, vakıf ve dernek gibi kuruluşlardaki emeklilik birikimlerinin, 2023 sonuna kadar bireysel emeklilik sistemine aktarımına imkan...
12.03.2021 15:59 | Son Güncelleme: 12.03.2021 16:04
Erdoğan: "Sandık, vakıf ve dernek gibi kuruluşlardaki emeklilik birikimlerinin, 2023 sonuna kadar bireysel emeklilik sistemine aktarımına imkan veriyoruz.
Erdoğan: "Sandık, vakıf ve dernek gibi kuruluşlardaki emeklilik birikimlerinin, 2023 sonuna kadar bireysel emeklilik sistemine aktarımına imkan veriyoruz."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu