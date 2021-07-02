Erdoğan: "Sanal gündemlerin, sahte manşetlerin peşine takılmadan, tüm enerjimizle ülkemiz ve milletimiz için hizmet üretmeye, eser üretmeye, taş...
Erdoğan: "Sanal gündemlerin, sahte manşetlerin peşine takılmadan, tüm enerjimizle ülkemiz ve milletimiz için hizmet üretmeye, eser üretmeye, taş üstüne taş koymaya devam edeceğiz.
Erdoğan: "Sanal gündemlerin, sahte manşetlerin peşine takılmadan, tüm enerjimizle ülkemiz ve milletimiz için hizmet üretmeye, eser üretmeye, taş üstüne taş koymaya devam edeceğiz."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Güç Gönel