Erdoğan: "Sanal gündemlerin, sahte manşetlerin peşine takılmadan, tüm enerjimizle ülkemiz ve milletimiz için hizmet üretmeye, eser üretmeye, taş...
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Erdoğan: "Sanal gündemlerin, sahte manşetlerin peşine takılmadan, tüm enerjimizle ülkemiz ve milletimiz için hizmet üretmeye, eser üretmeye, taş...

Erdoğan: 'Sanal gündemlerin, sahte manşetlerin peşine takılmadan, tüm enerjimizle ülkemiz ve milletimiz için hizmet üretmeye, eser üretmeye, taş...
Anadolu Ajansı / Güç Gönel - Haberler | Güncel

Erdoğan: "Sanal gündemlerin, sahte manşetlerin peşine takılmadan, tüm enerjimizle ülkemiz ve milletimiz için hizmet üretmeye, eser üretmeye, taş üstüne taş koymaya devam edeceğiz.

Erdoğan: "Sanal gündemlerin, sahte manşetlerin peşine takılmadan, tüm enerjimizle ülkemiz ve milletimiz için hizmet üretmeye, eser üretmeye, taş üstüne taş koymaya devam edeceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Güç Gönel

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Erdoğan: "Sanal gündemlerin, sahte manşetlerin peşine takılmadan, tüm enerjimizle ülkemiz ve milletimiz için hizmet üretmeye, eser üretmeye, taş... - Haberler
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