Erdoğan: "Sanal gündemlerin, sahte manşetlerin peşine takılmadan, tüm enerjimizle ülkemiz ve milletimiz için hizmet üretmeye, eser üretmeye, taş...

Erdoğan: "Sanal gündemlerin, sahte manşetlerin peşine takılmadan, tüm enerjimizle ülkemiz ve milletimiz için hizmet üretmeye, eser üretmeye, taş üstüne taş koymaya devam edeceğiz.