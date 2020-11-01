Erdoğan: "(Samsun-Sivas Demir Yolu) Ticari olarak Karadeniz'i Anadolu'ya açan bu demir yolu hattı, lojistik taşımacılığa yeni bir ivme...
01.11.2020 16:01 | Son Güncelleme: 01.11.2020 16:04
Erdoğan: "(Samsun-Sivas Demir Yolu) Ticari olarak Karadeniz'i Anadolu'ya açan bu demir yolu hattı, lojistik taşımacılığa yeni bir ivme kazandıracaktır"
Erdoğan: "(Samsun-Sivas Demir Yolu) Ticari olarak Karadeniz'i Anadolu'ya açan bu demir yolu hattı, lojistik taşımacılığa yeni bir ivme kazandıracaktır"
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz