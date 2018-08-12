Erdoğan Şampiyonları Kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, U21 İşitme Engelliler Futbol Şampiyonası'nda U21 Milli Futbol Takımının Avrupa şampiyonu olması dolayısıyla, Türkiye İşitme Engeliler Spor Federasyonu Başkanı Yakup Ümit Kihtir'e bir tebrik telgrafı gönderdi. Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, U21 İşitme Engelliler Futbol Şampiyonası'nda U21 Milli Futbol Takımının Avrupa şampiyonu olması dolayısıyla, Türkiye İşitme Engeliler Spor Federasyonu Başkanı Yakup Ümit Kihtir'e bir tebrik telgrafı gönderdiği bildirildi.

(Caner Ünver/İHA)