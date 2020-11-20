Erdoğan: "Salgınla mücadele konusunda gereken her şeyi yapıyor, bilim insanlarımızın tavsiyeleri doğrultusunda atılması gereken adımları da atıyoruz."
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Erdoğan: "Salgınla mücadele konusunda gereken her şeyi yapıyor, bilim insanlarımızın tavsiyeleri doğrultusunda atılması gereken adımları da atıyoruz."

20.11.2020 12:07 | Son Güncelleme: 20.11.2020 12:07
Erdoğan:

Erdoğan: "Salgınla mücadele konusunda gereken her şeyi yapıyor, bilim insanlarımızın tavsiyeleri doğrultusunda atılması gereken adımları da atıyoruz.

Erdoğan: "Salgınla mücadele konusunda gereken her şeyi yapıyor, bilim insanlarımızın tavsiyeleri doğrultusunda atılması gereken adımları da atıyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Güç Gönel

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