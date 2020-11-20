Erdoğan: "Salgınla mücadele konusunda gereken her şeyi yapıyor, bilim insanlarımızın tavsiyeleri doğrultusunda atılması gereken adımları da atıyoruz."

Erdoğan: "Salgınla mücadele konusunda gereken her şeyi yapıyor, bilim insanlarımızın tavsiyeleri doğrultusunda atılması gereken adımları da atıyoruz.