Erdoğan: "Salgınla mücadele konusunda gereken her şeyi yapıyor, bilim insanlarımızın tavsiyeleri doğrultusunda atılması gereken adımları da atıyoruz."
20.11.2020 12:07 | Son Güncelleme: 20.11.2020 12:07
Erdoğan: "Salgınla mücadele konusunda gereken her şeyi yapıyor, bilim insanlarımızın tavsiyeleri doğrultusunda atılması gereken adımları da atıyoruz.
Erdoğan: "Salgınla mücadele konusunda gereken her şeyi yapıyor, bilim insanlarımızın tavsiyeleri doğrultusunda atılması gereken adımları da atıyoruz."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Güç Gönel