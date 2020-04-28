Erdoğan: "Salgın tedbirlerini, belirlediğimiz takvime göre aşamalı olarak kaldırdıkça inşallah... Erdoğan: "Salgın tedbirlerini, belirlediğimiz takvime göre aşamalı olarak kaldırdıkça inşallah ülkemizde üretim çarkları yeniden tam hız dönmeye, halkımızın ve devletimizin kasası tekrar dolmaya başlayacaktır: "

Erdoğan: "Salgın tedbirlerini, belirlediğimiz takvime göre aşamalı olarak kaldırdıkça inşallah ülkemizde üretim çarkları yeniden tam hız dönmeye, halkımızın ve devletimizin kasası tekrar dolmaya başlayacaktır: " Kaynak: AA