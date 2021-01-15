Erdoğan: "Salgın nedeniyle yapmak zorunda kaldığımız kısıtlamaların üretici ve çalışanlarımızın üzerinde oluşturduğu yükü, en az seviyeye...
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Erdoğan: "Salgın nedeniyle yapmak zorunda kaldığımız kısıtlamaların üretici ve çalışanlarımızın üzerinde oluşturduğu yükü, en az seviyeye...

15.01.2021 15:59 | Son Güncelleme: 15.01.2021 15:59
Erdoğan:

Erdoğan: "Salgın nedeniyle yapmak zorunda kaldığımız kısıtlamaların üretici ve çalışanlarımızın üzerinde oluşturduğu yükü, en az seviyeye indirebilmek için pek çok ilave desteği uygulamaya geçirdik, gerekirse yeni destekleri de devreye alacağız."

Erdoğan: "Salgın nedeniyle yapmak zorunda kaldığımız kısıtlamaların üretici ve çalışanlarımızın üzerinde oluşturduğu yükü, en az seviyeye indirebilmek için pek çok ilave desteği uygulamaya geçirdik, gerekirse yeni destekleri de devreye alacağız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu

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