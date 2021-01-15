Erdoğan: "Salgın nedeniyle yapmak zorunda kaldığımız kısıtlamaların üretici ve çalışanlarımızın üzerinde oluşturduğu yükü, en az seviyeye...
15.01.2021 15:59 | Son Güncelleme: 15.01.2021 15:59
Erdoğan: "Salgın nedeniyle yapmak zorunda kaldığımız kısıtlamaların üretici ve çalışanlarımızın üzerinde oluşturduğu yükü, en az seviyeye indirebilmek için pek çok ilave desteği uygulamaya geçirdik, gerekirse yeni destekleri de devreye alacağız."
Erdoğan: "Salgın nedeniyle yapmak zorunda kaldığımız kısıtlamaların üretici ve çalışanlarımızın üzerinde oluşturduğu yükü, en az seviyeye indirebilmek için pek çok ilave desteği uygulamaya geçirdik, gerekirse yeni destekleri de devreye alacağız."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu