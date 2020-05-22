Erdoğan: "Salgın dünyanın tamamında etkisiz hale gelene kadar teyakkuz halinde olacağız" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter'dan korona virüsle ilgili yaptığı paylaşımla, salgının dünyanın tamamında etkisiz hale gelene kadar teyakkuz halinde olunması gerektiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter'dan korona virüsle ilgili yaptığı paylaşımla, salgının dünyanın tamamında etkisiz hale gelene kadar teyakkuz halinde olunması gerektiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitter'dan korona virüsle ilgili yaptığı paylaşımla, salgının dünyanın tamamında etkisiz hale gelene kadar teyakkuz halinde olunması gerektiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında şu ifadeler yer verdi:

"Türkiye olarak sadece kendi sınırlarımız içinde bu salgını yenmemiz yetmiyor. Yakın çevremiz başta olmak üzere dünyanın tamamında salgın etkisiz hale gelene kadar teyakkuz halinde olmayı sürdüreceğiz."

(İHA)

Kaynak: İHA