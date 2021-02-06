Erdoğan: "Salgın döneminde, Türk olmanın gururunu, Türk pasaportu taşımanın güvenini bir kez daha tüm vatandaşlarımıza yaşattığımıza inanıyorum."
06.02.2021 19:47 | Son Güncelleme: 06.02.2021 19:50
Erdoğan: "Salgın döneminde, Türk olmanın gururunu, Türk pasaportu taşımanın güvenini bir kez daha tüm vatandaşlarımıza yaşattığımıza inanıyorum.
Erdoğan: "Salgın döneminde, Türk olmanın gururunu, Türk pasaportu taşımanın güvenini bir kez daha tüm vatandaşlarımıza yaşattığımıza inanıyorum."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Kaan Bozdoğan