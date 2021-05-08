Erdoğan: "Salgın döneminde şimdiye kadar, sosyal koruma kalkanı adı altında, 61 milyar liralık bir meblağı karşılıksız olarak her kesimden ihtiyaç...
Erdoğan: "Salgın döneminde şimdiye kadar, sosyal koruma kalkanı adı altında, 61 milyar liralık bir meblağı karşılıksız olarak her kesimden ihtiyaç sahibi insanımıza dağıttık."
Erdoğan: "Salgın döneminde şimdiye kadar, sosyal koruma kalkanı adı altında, 61 milyar liralık bir meblağı karşılıksız olarak her kesimden ihtiyaç sahibi insanımıza dağıttık."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu