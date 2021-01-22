Erdoğan: "Salgın döneminde, güçlü sağlık altyapısının yanı sıra üretimin araştırma geliştirme, ihracatın ticarette pazar ve ürün çeşitliliğinin...
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Erdoğan: "Salgın döneminde, güçlü sağlık altyapısının yanı sıra üretimin araştırma geliştirme, ihracatın ticarette pazar ve ürün çeşitliliğinin...

22.01.2021 19:57 | Son Güncelleme: 22.01.2021 20:00
Erdoğan:

Erdoğan: "Salgın döneminde, güçlü sağlık altyapısının yanı sıra üretimin araştırma geliştirme, ihracatın ticarette pazar ve ürün çeşitliliğinin önemini gördük."

Erdoğan: "Salgın döneminde, güçlü sağlık altyapısının yanı sıra üretimin araştırma geliştirme, ihracatın ticarette pazar ve ürün çeşitliliğinin önemini gördük."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu

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