Erdoğan: "Salgın döneminde, güçlü sağlık altyapısının yanı sıra üretimin araştırma geliştirme, ihracatın ticarette pazar ve ürün çeşitliliğinin...
22.01.2021 19:57 | Son Güncelleme: 22.01.2021 20:00
Erdoğan: "Salgın döneminde, güçlü sağlık altyapısının yanı sıra üretimin araştırma geliştirme, ihracatın ticarette pazar ve ürün çeşitliliğinin önemini gördük."
Erdoğan: "Salgın döneminde, güçlü sağlık altyapısının yanı sıra üretimin araştırma geliştirme, ihracatın ticarette pazar ve ürün çeşitliliğinin önemini gördük."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu