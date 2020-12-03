Erdoğan: "Şairleri, yazarları, sanatçıları arasında ayrım yapan, insanlarını dinledikleri müziklere, giydikleri kıyafetlere göre ayıran eski Türkiye...
03.12.2020 18:41 | Son Güncelleme: 03.12.2020 18:44
Erdoğan: "Şairleri, yazarları, sanatçıları arasında ayrım yapan, insanlarını dinledikleri müziklere, giydikleri kıyafetlere göre ayıran eski Türkiye manzarasına son verdik.
Erdoğan: "Şairleri, yazarları, sanatçıları arasında ayrım yapan, insanlarını dinledikleri müziklere, giydikleri kıyafetlere göre ayıran eski Türkiye manzarasına son verdik."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Türkten