Erdoğan, Said ile görüşmesinde, Tunus'ta demokrasinin korunması, özgürlüklerin garanti altına alınması ve hukukun üstünlüğünün gözetilmesinin çok...
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Erdoğan, Said ile görüşmesinde, Tunus'ta demokrasinin korunması, özgürlüklerin garanti altına alınması ve hukukun üstünlüğünün gözetilmesinin çok...

Erdoğan, Said ile görüşmesinde, Tunus'ta demokrasinin korunması, özgürlüklerin garanti altına alınması ve hukukun üstünlüğünün gözetilmesinin çok...
Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz - Haberler | Güncel

Erdoğan, Said ile görüşmesinde, Tunus'ta demokrasinin korunması, özgürlüklerin garanti altına alınması ve hukukun üstünlüğünün gözetilmesinin çok kıymetli olduğunu dile getirdi.

Erdoğan, Said ile görüşmesinde, Tunus'ta demokrasinin korunması, özgürlüklerin garanti altına alınması ve hukukun üstünlüğünün gözetilmesinin çok kıymetli olduğunu dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz

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Erdoğan, Said ile görüşmesinde, Tunus'ta demokrasinin korunması, özgürlüklerin garanti altına alınması ve hukukun üstünlüğünün gözetilmesinin çok... - Haberler
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