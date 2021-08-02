Erdoğan, Said ile görüşmesinde, Tunus Meclisi'nin faaliyetlerinin tüm zorluklara rağmen devam etmesinin hem Tunus hem de bölge demokrasisi için...
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Erdoğan, Said ile görüşmesinde, Tunus Meclisi'nin faaliyetlerinin tüm zorluklara rağmen devam etmesinin hem Tunus hem de bölge demokrasisi için...

Erdoğan, Said ile görüşmesinde, Tunus Meclisi'nin faaliyetlerinin tüm zorluklara rağmen devam etmesinin hem Tunus hem de bölge demokrasisi için...
Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz - Haberler | Güncel

Erdoğan, Said ile görüşmesinde, Tunus Meclisi'nin faaliyetlerinin tüm zorluklara rağmen devam etmesinin hem Tunus hem de bölge demokrasisi için önemli olduğunu vurguladı.

Erdoğan, Said ile görüşmesinde, Tunus Meclisi'nin faaliyetlerinin tüm zorluklara rağmen devam etmesinin hem Tunus hem de bölge demokrasisi için önemli olduğunu vurguladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz

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Erdoğan, Said ile görüşmesinde, Tunus'ta demokrasinin korunması, özgürlüklerin garanti altına alınması ve hukukun üstünlüğünün gözetilmesinin çok...
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Erdoğan, Said ile görüşmesinde, Tunus Meclisi'nin faaliyetlerinin tüm zorluklara rağmen devam etmesinin hem Tunus hem de bölge demokrasisi için... - Haberler
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