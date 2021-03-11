Erdoğan: "Sağlık ordumuzun fedakarlığı, yenilerini hizmete aldığımız, kapasitelerini artırdığımız hastanelerimizle, güçlü altyapımızla destan yazdık."
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Erdoğan: "Sağlık ordumuzun fedakarlığı, yenilerini hizmete aldığımız, kapasitelerini artırdığımız hastanelerimizle, güçlü altyapımızla destan yazdık."

11.03.2021 17:05 | Son Güncelleme: 11.03.2021 17:09
Erdoğan:

Erdoğan: "Sağlık ordumuzun fedakarlığı, yenilerini hizmete aldığımız, kapasitelerini artırdığımız hastanelerimizle, güçlü altyapımızla destan yazdık.

Erdoğan: "Sağlık ordumuzun fedakarlığı, yenilerini hizmete aldığımız, kapasitelerini artırdığımız hastanelerimizle, güçlü altyapımızla destan yazdık."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz

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