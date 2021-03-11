Erdoğan: "Sağlık ordumuzun fedakarlığı, yenilerini hizmete aldığımız, kapasitelerini artırdığımız hastanelerimizle, güçlü altyapımızla destan yazdık."
11.03.2021 17:05 | Son Güncelleme: 11.03.2021 17:09
Erdoğan: "Sağlık ordumuzun fedakarlığı, yenilerini hizmete aldığımız, kapasitelerini artırdığımız hastanelerimizle, güçlü altyapımızla destan yazdık.
Erdoğan: "Sağlık ordumuzun fedakarlığı, yenilerini hizmete aldığımız, kapasitelerini artırdığımız hastanelerimizle, güçlü altyapımızla destan yazdık."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz