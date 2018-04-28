Erdoğan: Sadece Cumhurbaşkanlığı Değil, Parlamentoyu da Almalıyız

Erdoğan erken seçimlerle alakalı, "Sadece Cumhurbaşkanlığını değil, parlamentoyu da bizim almamız lazım. Cumhur İttifakı olarak parlamentoyu almamız lazım. Özellikle ana muhalefet partisi ve terör destekli partiye gereken dersi verelim" ifadelerini kullandı.