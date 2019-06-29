Erdoğan: "(S400) 'Temmuz ayının ilk yarısında teslimat başlar' diye ilgili birimlerimiz bu...

Erdoğan: "(S400) 'Temmuz ayının ilk yarısında teslimat başlar' diye ilgili birimlerimiz bu...

Erdoğan: "(S400) 'Temmuz ayının ilk yarısında teslimat başlar' diye ilgili birimlerimiz bu açıklamayı yaptılar ve şu andaki beklenti bu istikamette"

Erdoğan:

Erdoğan: "(S400) 'Temmuz ayının ilk yarısında teslimat başlar' diye ilgili birimlerimiz bu açıklamayı yaptılar ve şu andaki beklenti bu istikamette"

Kaynak: AA
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