Erdoğan: "(S400) 'Temmuz ayının ilk yarısında teslimat başlar' diye ilgili birimlerimiz bu...
Erdoğan: "(S400) 'Temmuz ayının ilk yarısında teslimat başlar' diye ilgili birimlerimiz bu açıklamayı yaptılar ve şu andaki beklenti bu istikamette"
Erdoğan: "(S400) 'Temmuz ayının ilk yarısında teslimat başlar' diye ilgili birimlerimiz bu açıklamayı yaptılar ve şu andaki beklenti bu istikamette"
Kaynak: AA
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