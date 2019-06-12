Erdoğan: "(S-400) Uygun fiyatla olmanın yanında ortak üretime de geçebilme sözünü alarak...
Erdoğan: "(S-400) Uygun fiyatla olmanın yanında ortak üretime de geçebilme sözünü alarak sözleşmemizi imzaladık.
Erdoğan: "(S-400) Uygun fiyatla olmanın yanında ortak üretime de geçebilme sözünü alarak sözleşmemizi imzaladık. İnşallah kısa zamanda da geliyor."
Kaynak: AA
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