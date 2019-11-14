Erdoğan: S-400'ü tamamen kaldırma egemenlik haklarımız üzerinde tasarruf olur

14.11.2019 17:01 | Son Güncelleme: 14.11.2019 17:01

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "S-400'ü tamamen kaldırma teklifini egemenlik haklarımız üzerinde tasarruf olarak görüyoruz." dedi.



Amerika Birleşik Devletleri (ABD) dönüşü konuşan Erdoğan Türkiye ile ABD arasındaki sorunların karşılıklı saygı ve milli çıkarlar temelinde çözümü için Trump'ın samimi bir çaba içinde olduğunu söyledi. Euronews.com'da Görüntüle