Erdoğan: S-400'lerin ABD ile ilişkilerimizi bozmaması gerekir

26.09.2019 10:30

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurul toplantıları için gittiği New York'ta Rusya'dan alınan S-400'lerin ABD ile ilişkileri bozmaması gerektiğini söyledi. Erdoğan, bu hava savunma sistemlerinin NATO üyesi Yunanistan'da, Bulgaristan'da ve Slovakya'da da bulunduğunu hatırlattı.



Amerikan Fox News kanalına konuşan Erdoğan, 'Türkiye-ABD ilişkilerini nasıl tanımlayacağı' sorusu üzerine, iki ülke arasında uzun geçmiş ve güçlü bağlara sahip bir ilişki olduğunu belirterek; ticaret hacminin 20 milyar dolar olduğunu ve bu rakamı 100 milyara çıkarmak istediklerini dile getirdi. Euronews.com'da Görüntüle