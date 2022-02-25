Erdoğan: "Rusya'nın Ukrayna Harekatı Kabul Edilemez" - Haberler
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Erdoğan: "Rusya'nın Ukrayna Harekatı Kabul Edilemez"

DailyMotion.com - Güncel
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, güvenlik zirvesi sonrasında Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik harekatı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, güvenlik zirvesi sonrasında Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik harekatı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, "Rusya'nın başlattığı askeri harekatı kabul edilemez buluyoruz ve reddediyoruz. Bu adım bölgedeki istikrara yönelik ağır darbedir. Türkiye'nin Ukrayna'nın verdiği toprak bütünlüğünü mücadelesini destekliyoruz, bunu az önce telefonla görüştüğüm Zelenski'ye de ilettim. MİNKS mutabakatı kapsamında uluslararası hukuka uygun anlaşmalara geri dönülmesi gerekmektedir, bunu da dün görüştüğüm Putin'e iletmiştim" şeklinde konuştu

DailyMotion.com - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Ukrayna, Rusya, Güncel, Haberler

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