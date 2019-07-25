Erdoğan: "(Rusya'nın Türk vatandaşlarına vizeyi kaldırması) Uzun zamandır aramızdaki diyaloğun, bu...

Erdoğan: "(Rusya'nın Türk vatandaşlarına vizeyi kaldırması) Uzun zamandır aramızdaki diyaloğun, bu...

Erdoğan: "(Rusya'nın Türk vatandaşlarına vizeyi kaldırması) Uzun zamandır aramızdaki diyaloğun, bu tür konulardaki sıcak ilişkilerin bir neticesidir.

Erdoğan:

Erdoğan: "(Rusya'nın Türk vatandaşlarına vizeyi kaldırması) Uzun zamandır aramızdaki diyaloğun, bu tür konulardaki sıcak ilişkilerin bir neticesidir."

Kaynak: AA
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