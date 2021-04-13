Erdoğan: "Rusya ile şartlar ne olursa olsun açık tuttuğumuz diyalog kanallarının bölgemizdeki krizlerin tehlikeli boyutlara ulaşmadan önüne geçilmesi...
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Erdoğan: "Rusya ile şartlar ne olursa olsun açık tuttuğumuz diyalog kanallarının bölgemizdeki krizlerin tehlikeli boyutlara ulaşmadan önüne geçilmesi...

Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü - Haberler | Güncel
Erdoğan: 'Rusya ile şartlar ne olursa olsun açık tuttuğumuz diyalog kanallarının bölgemizdeki krizlerin tehlikeli boyutlara ulaşmadan önüne geçilmesi...

Erdoğan: "Rusya ile şartlar ne olursa olsun açık tuttuğumuz diyalog kanallarının bölgemizdeki krizlerin tehlikeli boyutlara ulaşmadan önüne geçilmesi hususunda gerçekten başarılı sonuçlara vesile olduğuna inanıyorum.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski cepheye gitti, zikzak çizerek kaçtı
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski cepheye gitti, zikzak çizerek kaçtı

Erdoğan: "Rusya ile şartlar ne olursa olsun açık tuttuğumuz diyalog kanallarının bölgemizdeki krizlerin tehlikeli boyutlara ulaşmadan önüne geçilmesi hususunda gerçekten başarılı sonuçlara vesile olduğuna inanıyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü

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