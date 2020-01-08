Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşüyor
Haberler » Güncel » Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşüyor - Haber

Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşüyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşüyor.

08.01.2020 16:38 | Son Güncelleme: 08.01.2020 16:44
Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşüyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı ile görüşüyor.

Erdoğan, Rus doğal gazını Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden 'ya nakledecek TürkAkım doğal gaz boru hattının açılışı dolayısıyla düzenlenen törenin ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yeniden bir araya geldi.


Haliç Kongre Merkezi'ndeki görüşmeye her iki ülkenin dışişleri ve savunma bakanları da katılıyor.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler