Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü
Haberler » Güncel » Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü - Haber

Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü.

08.01.2020 15:22 | Son Güncelleme: 08.01.2020 15:22
Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü

Cumhurbaşkanı , Rusya Devlet Başkanı ile görüştü.

Erdoğan, Rus doğal gazını Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya nakledecek TürkAkım doğal gaz boru hattının açılışı dolayısıyla İstanbul'da bulunan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi.

Haliç Kongre Merkezi'nde baş başa yapılan basına kapalı görüşme 1 saat 35 dakika sürdü.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler