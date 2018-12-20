Erdoğan-Ruhani Ortak Basın Toplantısı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bölgemizde yaşanan çatışmaların sona erdirilmesi, barış ortamının tesisi için Türkiye ve İran'ın birlikte atabileceği çok adımlar vardır." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, baş başa görüşme ve Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Oturumu'nun ardından, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ortak basın toplantısı düzenledi.

İran Cumhurbaşkanı Ruhani'yi Türkiye'de ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduğunu ifade eden Erdoğan, 4 Ekim 2017'de İran'ı ziyaret ettiğini, 4. konsey toplantısını gerçekleştirdiklerini hatırlattı.

Erdoğan, son olarak Tahran'da 7 Eylül 2018'de yapılan Üçlü Zirve vesilesiyle bir araya geldiklerini anımsatarak, "İran'ın yaptırımlarla baskı altına alınmaya çalışıldığı dönemde bu ziyaretin gerçekleştiriliyor olmasının ayrıca farklı bir önem taşıdığını düşünüyorum. Karşılıklı üst düzey ziyaretlerimizde yakaladığımız bu ivmeyi her iki ülkenin de menfaatine hizmet edecek, sonuç alıcı adımlar olarak düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Ruhani ile iki ülke arasındaki ikili ekonomik ve ticari ilişkileri, güncel, bölgesel gelişmeler başta olmak üzere ele aldıklarını bildiren Erdoğan, ikili ticaret hacminin 2017 yılında 11 milyar dolarken, bu rakamın 2018 ekim ayı itibarıyla 8 milyar dolar düzeyinde gerçekleştiğine dikkati çekti.

İkili ticaret alanında hedef olarak belirledikleri 30 milyar dolara ulaşmak için çok daha fazla çalışılması gerektiğini vurgulayan Erdoğan, iş adamları ve yatırımcılar için elverişli bir iş ortamının tesisi, iş çevrelerinin teşviki yönündeki çabaların devam ettiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu toplantının ardından Çankaya Köşkü'nde iş adamlarıyla bir araya gelerek iş forumunu gerçekleştireceklerini söyledi.

"Güvenlik kurullarımız arasında temasların artmasından memnunuz"

İki ülke arasında sınır güvenliği konusunda teknik ve siyasi düzeyde iyi bir işbirliğinin söz konusu olduğunun altını çizen Erdoğan, "Son dönemde ilgili güvenlik kurullarımız arasında temasların artmış olmasından da memnunuz. Ülkemizin ve bölgemizin istikrarını ve güvenliğini hedef alan hiçbir oluşuma müsamaha göstermedik, göstermeyeceğiz. Bu konuda İran ile iş birliğimizi artırarak sürdürmek ve karşılaştığımız ortak hedefleri bertaraf etme noktasında irademiz tamdır. Bölgemizde yaşanan çatışmaların sona erdirilmesi, barış ortamının tesis edilmesi için Türkiye ve İran'ın atabileceği çok adımlar var." diye konuştu.

Erdoğan, bölgesel konularda İran ile iş birliğini, istişareleri bu doğrultuda derinleştireceklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Bu iş birliğinin, müspet sonuçlarını Rusya Federasyonu'nun da katılımıyla oluşturulan Astana Süreci'nde başarmış bulunuyoruz. Çabalarımızı Suriye ve tüm Suriye halkını kucaklayacak, kalıcı bir barışın tesisi için artırmamız gerek. Öte yandan, Türkiye olarak kapsamlı ortak eylem planının tüm tarafların anlaşmaya sadık kalmalarıyla, planın devamının uluslararası barış ve güvenliğe hizmet ettiğine, edeceğine inanıyoruz. İran plan kapsamındaki taahhütlerini yerine getirdiği Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı tarafından bugüne kadar defalarca teyit edilmiştir. Hal böyleyken Amerika'nın anlaşmadan çekilmesini doğru bulmuyoruz. Biz, meselelerin dayatmalarla değil, angajmanla, karşılıklı müzakerelerle çözülmesinin taraftarıyız. ABD'nin İran'a yaptırım kararının bölge güvenliği ve istikrarını tehlikeye attığını, bunları desteklemediğimizi bir kez daha vurguluyorum. Bu yaptırımların ülkelerimiz arasındaki meşru ticari ilişkilere menfi etkilerini asgariye indirmek için her türlü tedbiri almaya hazırız. Bu yöndeki çalışmalarımız sürüyor."

"Kardeş İran halkının yanında durmaya devam edeceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, komşuluk hukukunun, ülkelerin zor zamanlarında birbirine destek olmayı gerektirdiğini kaydederek, "İran'a yönelik haksız bulduğumuz baskıların yoğunlaştığı bu dönemde, kardeş İran halkının yanında durmaya devam edeceğiz. Köklü geçmişimizden ilham alan ilişkilerimizi geleceğe daha da güçlü bir şekilde taşıyacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Ruhani'ye verdiği destek ve sergilediği dayanışmadan ötürü teşekkür eden Erdoğan, iki ülkenin ilgili bakanlarını, kurum ve kuruluşlarını da ikili ilişkilerin güçlendirilmesine yönelik özverili çalışmalarından dolayı tebrik etti.

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye ile İran arasındaki iş birliğini önümüzdeki dönemde her alanda derinleştirmek hususundaki kararlılığını vurguladı.

Kaynak: AA