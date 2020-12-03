Erdoğan, Ruhani ile görüşmesinde, Dağlık Karabağ ihtilafında artık yeni bir döneme girildiğini, Azerbaycan'ın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine...
03.12.2020 20:31 | Son Güncelleme: 03.12.2020 20:34
Erdoğan, Ruhani ile görüşmesinde, Dağlık Karabağ ihtilafında artık yeni bir döneme girildiğini, Azerbaycan'ın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine gölge düşürebilecek her türlü eylemden hassasiyetle kaçınılmasının önemli olduğunu ifade etti.
Erdoğan, Ruhani ile görüşmesinde, Dağlık Karabağ ihtilafında artık yeni bir döneme girildiğini, Azerbaycan'ın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine gölge düşürebilecek her türlü eylemden hassasiyetle kaçınılmasının önemli olduğunu ifade etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Türkten