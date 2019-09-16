Erdoğan - Ruhani görüşmesi sona erdi

Erdoğan - Ruhani görüşmesi sona erdi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin, Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi öncesi yaptığı görüşme sona erdi.

16.09.2019 14:45
Erdoğan - Ruhani görüşmesi sona erdi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin, Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi öncesi yaptığı görüşme sona erdi.


Cumhurbaşkanlığı Çankaya Köşkü'ndeki baş başa görüşmenin ardından iki ülke heyetlerinin de yer aldığı görüşmeye geçildi. Basına kapalı yapılan heyetler arası ve baş başa görüşme yaklaşık 2 saat sürdü. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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