Erdoğan-Ruhani Görüşmesi Sona Erdi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin, "Suriye" konulu Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi öncesi yaptığı görüşme sona erdi.

Sanatoryum Rus'ta iki ülke heyetlerinin de yer aldığı görüşmenin ardından Erdoğan ve Ruhani baş başa görüşmeye geçti. Basına kapalı gerçekleşen heyetler arası ve baş başa görüşme yaklaşık 1 saat 10 dakika sürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, görüşmede Ruhani'ye dün İran'da meydana gelen terör saldırısında hayatını kaybedenler için taziyede bulunduğu öğrenildi.

Toplantıda Türk heyetinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, MİT Başkanı Hakan Fidan, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın hazır bulundu.

Kaynak: AA