Erdoğan: Rize, Artvin ve Düzce'de gereken adımları atmaya devam ediyoruz
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Erdoğan: Rize, Artvin ve Düzce'de gereken adımları atmaya devam ediyoruz

Erdoğan: Rize, Artvin ve Düzce'de gereken adımları atmaya devam ediyoruz
Demirören Haber Ajansı / Buğra Olaç - Haberler | Politika

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Rize, Artvin ve Düzce illerimizde meydana gelen sel felaketinin yol açtığı yıkımı ortadan kaldırmak, yaraları sarmak için gereken tüm adımları atmaya devam ediyoruz" dedi.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Rize, Artvin ve Düzce illerimizde meydana gelen sel felaketinin yol açtığı yıkımı ortadan kaldırmak, yaraları sarmak için gereken tüm adımları atmaya devam ediyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Rize, Artvin ve Düzce'de meydana gelen sel felaketinin yol açtığı yıkımı ortadan kaldırmak, yaraları sarmak için gereken tüm adımları atmaya devam ettiklerini belirtti. Emek veren ilgili tüm kurum ve çalışanlara teşekkür eden Erdoğan, "Başta afet bölgelerindeki vatandaşlarımız olmak üzere aziz milletimize tekrar geçmiş olsun dileklerimi ifade ediyor, afet sebebiyle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Cenab-ı Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Artvin'in Arhavi ve Murgul ilçeleri ile birlikte Düzce'nin Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım, Uğurlu ve çevre köyleri, Rize'nin Güneysu ilçesi, Çayeli ilçesinin Büyükköy ve Madenli beldeleri ile köylerinin, Rize Merkez'e bağlı Muradiye ve Salarha beldelerinin ve çevre köylerinin, Ardeşen ilçesi Tunca Beldesi ve çevre köylerinin, Fındıklı, Kalkandere ve Pazar ilçelerinde selden etkilenen köylerin AFAD tarafından 'Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi' ilan edildiğini belirtti.

Erdoğan, bu yerlerde vergi, SGK prim ve esnaf kredi geri ödemelerinin erteleneceğini, eşya, iş yeri ve araç zararları için destek sağlanacağını kaydetti.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Buğra Olaç

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Son dakika haberleri! Düzce, Rize ve Artvin'de selden etkilenen yerler, "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan edilecek

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