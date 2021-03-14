Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tüm dünyayı derinden sarsan salgına karşı son bir yıldır yürüttüğümüz mücadeleyi başarıyla sonuçlandırmakta kararlıyız."
14.03.2021 15:28 | Son Güncelleme: 14.03.2021 15:33
Son dakika gündem haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tüm dünyayı derinden sarsan salgına karşı son bir yıldır yürüttüğümüz mücadeleyi başarıyla sonuçlandırmakta kararlıyız."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tüm dünyayı derinden sarsan salgına karşı son bir yıldır yürüttüğümüz mücadeleyi başarıyla sonuçlandırmakta kararlıyız."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Çiğdem Münibe Alyanak