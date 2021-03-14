Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tüm dünyayı derinden sarsan salgına karşı son bir yıldır yürüttüğümüz mücadeleyi başarıyla sonuçlandırmakta kararlıyız."
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Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tüm dünyayı derinden sarsan salgına karşı son bir yıldır yürüttüğümüz mücadeleyi başarıyla sonuçlandırmakta kararlıyız."

14.03.2021 15:28 | Son Güncelleme: 14.03.2021 15:33
Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Son dakika gündem haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tüm dünyayı derinden sarsan salgına karşı son bir yıldır yürüttüğümüz mücadeleyi başarıyla sonuçlandırmakta kararlıyız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tüm dünyayı derinden sarsan salgına karşı son bir yıldır yürüttüğümüz mücadeleyi başarıyla sonuçlandırmakta kararlıyız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çiğdem Münibe Alyanak

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