Erdoğan, Referandumda Kaybettiği İstanbul'u Geri Aldı
Sandıkların tamamına yakınının açıldığı İstanbul'da Cumhurbaşkanı Erdoğan oyların yüzde 50'den fazlasını alarak birincilik ipini göğüsledi. Hatırlanacağı üzere Erdoğan referandumda İstanbul'da kaybetmişti.
Referandumda yüzde 50'den fazla kesimin "Hayır" oyu verdiği İstanbul'da bugün yapılan seçimlerden çıkacak sonuç merak ediliyordu.
ERDOĞAN, İSTANBUL'U GERİ ALDI
Sandıkların tamamına yakınının açıldığı kentte Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 50'den fazla kesimin desteğini alarak bir bakıma "Kaybetti" denilen Megakenti geri aldı.
İNCE, YÜZDE 36'DA KALDI
Muharrem İnce'nin yüzde 36'lık kesimin desteğini aldığı İstanbul genelinde Selahattin Demirtaş yüzde 7'de, Meral Akşener ise yüzde 4'te kaldı.