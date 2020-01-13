Erdoğan, Rauf Denktaş'ı andı
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ı vefatının 8. yılında saygı ve rahmetle andı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ı vefatının 8. yılında saygı ve rahmetle andı.
Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "KKTC'nin Kurucu Cumhurbaşkanı, ömrünü Kıbrıs davasına adamış merhum Denktaş'ı vefatının 8. yıl dönümünde saygı ve rahmetle yad ediyorum." ifadelerini kullandı.