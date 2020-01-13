Erdoğan, Rauf Denktaş'ı andı
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Erdoğan, Rauf Denktaş'ı andı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ı vefatının 8. yılında saygı ve rahmetle andı.

13.01.2020 14:54 | Son Güncelleme: 13.01.2020 14:54
Erdoğan, Rauf Denktaş'ı andı

Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Kurucu Cumhurbaşkanı 'ı vefatının 8. yılında saygı ve rahmetle andı.

Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "KKTC'nin Kurucu Cumhurbaşkanı, ömrünü Kıbrıs davasına adamış merhum Denktaş'ı vefatının 8. yıl dönümünde saygı ve rahmetle yad ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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