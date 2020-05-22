Erdoğan: "Rabbimin yardımı ve milletimizin desteğiyle bu salgın krizini en az hasarla geride...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Rabbimin yardımı ve milletimizin desteğiyle bu salgın krizini en az hasarla geride bırakıyoruz.
22.05.2020 16:55 | Son Güncelleme: 22.05.2020 17:01
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Rabbimin yardımı ve milletimizin desteğiyle bu salgın krizini en az hasarla geride bırakıyoruz."
Kaynak: AA