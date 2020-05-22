Erdoğan: "Rabbimin yardımı ve milletimizin desteğiyle bu salgın krizini en az hasarla geride...
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Erdoğan: "Rabbimin yardımı ve milletimizin desteğiyle bu salgın krizini en az hasarla geride...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Rabbimin yardımı ve milletimizin desteğiyle bu salgın krizini en az hasarla geride bırakıyoruz.

22.05.2020 16:55 | Son Güncelleme: 22.05.2020 17:01

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Rabbimin yardımı ve milletimizin desteğiyle bu salgın krizini en az hasarla geride bırakıyoruz."

Erdoğan: 'Rabbimin yardımı ve milletimizin desteğiyle bu salgın krizini en az hasarla geride...

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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