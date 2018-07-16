Erdoğan: "15 Temmuz'u Unutmayacağız, Unutturmayacağız"
15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında hayatını kaybedenler gerek ülke içinde gerekse ülke dışında düzenlenen çeşitli tören ve etkinliklerle anıldı.
15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında hayatını kaybedenler gerek ülke içinde gerekse ülke dışında düzenlenen çeşitli tören ve etkinliklerle anıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, darbe girişiminin ikinci yıldönümü vesilesiyle yaptığı konuşmada, "15 Temmuz'u unutturmayacağız, unutmayacağız." dedi.…
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