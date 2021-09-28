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Erdoğan-Putin zirvesinin ana gündem maddesi: İdlib

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Erdoğan-Putin zirvesinin ana gündem maddesi: İdlib

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in uzun bir aradan sonra yarın Soçi'de yüz yüze gerçekleştireceği görüşmenin ana gündem maddesi, tansiyonun yeniden arttığı İdlib olacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in uzun bir aradan sonra yarın Soçi'de yüz yüze gerçekleştireceği görüşmenin ana gündem maddesi, tansiyonun yeniden arttığı İdlib olacak. Erdoğan'ın Putin'e 2018'de imzalanan İdlib mutabakatında belirtilen şartların tam olarak uygulanması konusunda baskı yapması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 1 buçuk yılın ardından yarın yüz yüze görüşme gerçekleştirecek. Putin'in daveti üzerine saat 13.00'te Karadeniz kıyısındaki Soçi kentinde gerçekleştirilecek görüşmede Türkiye-Rusya ikili ilişkilerinin yanı sıra Suriye, Libya ve Afganistan'daki gelişmeler başta olmak üzere güncel bölgesel gelişmeler ve uluslararası meseleler ele alınacak. Erdoğan-Putin zirvesinin ana başlığını ise Suriye'nin İdlib kentinde tırmanan gerilimin düşürülmesi oluşturacak. Tüm dünya Afganistan sorununa odaklanmış olsa da Suriye'de devam eden terör tehdidi ve göç kriziyle birlikte siyasi bir çözümün olmaması, Soçi'deki zirvenin en kritik konusu olacak. İdlib'de Türk askerlerini hedef alan saldırılar, Türk gözlem noktalarının daha iyi korunması, Türk-Rus ortak devriyelerin daha aktif çalışması ve terörist gruplara karşı alınan önlemler de masaya yatırılacak. Erdoğan ve Putin'in 17 Eylül 2018'de Soçi'de İdlib'de Gerginliği Azaltma Bölgesinin kurulmasını içeren anlaşmayı imzalamasının ardından Suriye ordusu bir süredir planladığı İdlib operasyonunu ertelemişti. Ancak o tarihten bu yana Moskova, Türkiye'yi hedef alan terör örgütlerine karşı ortak mücadelede anlaşmanın gereklerini yerine getirmemekle ve Beşar Esad üzerindeki baskısını arttırmamakla eleştiriliyordu. Ankara her fırsatta Moskova'ya, "Anlaşmalara uyuyoruz, Moskova'dan da aynı sorumlulukları yerine getirmesini bekliyoruz" mesajı vermeye devam ederken, Erdoğan'ın Putin'e Rusya'nın anlaşmanın şartlarına uyma konusunu net bir şekilde gündeme getirmesi bekleniyor.

Savunma alanına geniş yer ayrılması bekleniyor

Türkiye ve Rusya, hem Suriye hem de Libya konularında karşıt tarafları desteklemesine rağmen enerji ve turizm sektörlerinde yakın iş birliği kurdu. Ankara ve Moskova, geçtiğimiz yıl Azerbaycan-Ermenistan arasındaki İkinci Karabağ Savaşında da aynı tarafta yer almadı. Türkiye'nin Ukrayna'nın doğusundaki Donbass bölgesinde artan gerilim nedeniyle Ukrayna'ya ve daha sonra NATO üyesi Polonya'ya sattığı insansız hava araçları da Rusya'nın dikkatini çekmişti. Dağlık Karabağ'ın ve insansız hava aracı satışlarının ve Türkiye-Rusya arasında savunma alanında iş birliği yollarının da ele alınması bekleniyor. Bu kapsamda gözlerin çevrildiği yarınki görüşmede Türkiye'nin, ABD'nin karşı çıktığı S-400 füze savunma sistemlerinin ikinci partisini alma konusu da görüşülecek.

Rusya lideri Putin, geçtiğimiz hafta Kremlin'de Esad'ı ağırlamıştı. - MOSKOVA

Erdoğan-Putin zirvesinin ana gündem maddesi: İdlib

Erdoğan-Putin zirvesinin ana gündem maddesi: İdlib

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