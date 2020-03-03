Erdoğan-Putin zirvesine günler kala: Türkiye ve Rusya'nın öncelikleri neler?
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Erdoğan-Putin zirvesine günler kala: Türkiye ve Rusya'nın öncelikleri neler?

İdlib’de son haftalarda yaşanan kritik gelişmeler ışığında Ankara-Washington hattında üst düzey kritik bir ziyaretle başlayan yeni hafta, Perşembe günü Ankara-Moskova hattındaki bir başka toplantıyla devam edecek.

03.03.2020 20:41 | Son Güncelleme: 03.03.2020 20:41
Erdoğan-Putin zirvesine günler kala: Türkiye ve Rusya'nın öncelikleri neler?

'de son haftalarda yaşanan kritik gelişmeler ışığında Ankara-Washington hattında üst düzey kritik bir ziyaretle başlayan yeni hafta, Perşembe günü Ankara-Moskova hattındaki bir başka toplantıyla devam edecek.


5 Mart günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rus mevkidaşı Vladimir Putin ile Moskova'da bir araya gelecek. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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