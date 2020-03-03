Erdoğan-Putin zirvesine günler kala: Türkiye ve Rusya'nın öncelikleri neler?

03.03.2020 20:41 | Son Güncelleme: 03.03.2020 20:41

İdlib'de son haftalarda yaşanan kritik gelişmeler ışığında Ankara-Washington hattında üst düzey kritik bir ziyaretle başlayan yeni hafta, Perşembe günü Ankara-Moskova hattındaki bir başka toplantıyla devam edecek.



5 Mart günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rus mevkidaşı Vladimir Putin ile Moskova'da bir araya gelecek. Euronews.com'da Görüntüle