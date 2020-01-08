Erdoğan - Putin zirvesi başladı
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Erdoğan - Putin zirvesi başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Haliç Kongre Merkezi'nde bir araya geldi.

08.01.2020 13:55 | Son Güncelleme: 08.01.2020 13:55
Erdoğan - Putin zirvesi başladı

Cumhurbaşkanı , Rusya Devlet Başkanı ile Kongre Merkezi'nde bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TürkAkım Projesi'nin açılışı öncesinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Haliç Kongre Merkezi'nde bir araya geldi. İki lider, başta İdlib olmak üzere Suriye'deki gelişmeleri ele alacak. Liderlerin gündeminde ABD ve İran arasındaki gerginlik de yer alacak.

Basına kapalı olarak gerçekleştirilen görüşme devam ediyor.

(İHA)

Kaynak: İHA
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