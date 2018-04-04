Erdoğan, Putin ve Ruhani Görüşmesinde Gündem Suriye'nin Yeni Anayasası Olacak

Ankara'da bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'yi buluşturacak zirvede, Suriye'de 5 yıllık geçiş süreci masaya yatırılacak, "Nasıl bir anayasa yapılmalı?" sorusuna yanıt aranacak.

5 YILLIK GEÇİŞ SÜRECİ MASAYA YATIRILACAK

Gazete Habertürk'ten Çetiner Çetin'in haberine göre Suriye'nin geleceğini şekillendirmek üzere bugün bir araya gelecek olan üç lider, Suriye'de nasıl bir 'Anayasa' ile yola devam edileceğini kararlaştıracak. Ülkenin beş yıllık geçiş sürecinin masaya yatırılacağı üçlü zirvede, Türkiye ve İran, Suriye'de üniter devlet yapısının güçlendirmesini ve etnik mezhep tartışmalarının dışında kalan bir anayasanın şekillendirmesini isterken, Rusya, Şam merkez yönetiminin güçlü olduğu ve zayıf karakterli yerel yönetim modelini esas alan ve etnik mezhep gruplarının tanımlandığı bir anayasa oluşturulmasından yana. Bu nedenle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, İran Cumhurbaşkanı Ruhani'nin ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in taleplerinin dikkate alan üçüncü bir formül üzerinde anlaşması bekleniyor.

ZİRVENİN AMACI SAVAŞIN SİYASİ ÇÖZÜM SÜRECİNE YOĞUNLAŞMASI

DEAŞ terör örgütünün dağılması ve teröristlere yönelik Suriye iç savaş alanının değişmesiyle Suriye barış garantörü olan İran, Türkiye ve Rusya liderleri arasındaki görüşmeler (Astana ve Soçi) çerçevesinde yürütülen siyasi sürecin olumlu sonuçlar verdiği görülüyor. Bazı baltalamalara rağmen bu dönemde üç ülkenin, Suriye sorununun çözümü yönündeki ciddi adımları eskisinden daha fazla yararlı olacak gibi duruyor.

Türkiye, İran ve Rusya'nın üçlü zirvedeki amacının, Suriye'deki savaşın siyasi çözüm sürecine yoğunlaşması olarak belirtiliyor. Ancak bu hedef de kendisine özgü bazı karmaşıklığa sahip zira, bölge ötesi güçlerin müdahalesiyle, söz konusu üç ülkenin iş birliği ve süreci takip etmesi ayrıca Suriye'nin hükümete muhalif olan ve olmayan tarafların bir araya gelme şekli, bu zirvenin sonuçlanması üzerinde de etkili olacaktır.

3 LİDER SURİYE'Yİ MÜZAKERE EDECEK

Bugün bir araya gelecek olan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vilademir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Suriye'yi müzakere edecek. Astana süreci ile birlikte Suriye'nin geleceğinde ortak hareket etme kararı alan üç ülkenin liderleri son bir yıldan bu yana Suriye'de meydana gelen olayları ve ortaya çıkan sonuçları müzakere edecekler. Özellikle ABD'nin bölgedeki pozisyonunu her fırsatta tartışmaya açan İran ve Türk taraflarının ABD'nin bölgedeki lojistik durumunu ve hareketliliğini tartışmaya açacağı öğrenildi. Özellikle ABD'nin ülkenin güneyindeki bazı Sünni Arap aşiretleri silahlandırması ve ülkede yeni sürece karşı bir hazırlık içinde olmasına dair somut hamlelerin gündeme geleceği belirtiliyor.

ÜÇ ÜLKE ANLAŞIRSA ANAYASA ÇALIŞMASI HIZLANACAK

Astana ve Soçi görüşmelerinde Suriye'deki normalleşme ve geçiş sürecine dair yapılan müzakerelerde ülkede yeni bir anayasaya ihtiyaç olduğuna güçlü vurgu yapılmış ve bu hususta ülkedeki her kesimi temsil eden bir anayasa oluşturulması konusunda görüş birliği oluşmuştu. En son Soçi'de gerçekleştirilen toplantıda üç lider görüşlerini iletmişti. Bugün Türkiye'de gerçekleştirilen zirvede ise geçiş sürecinin Anayasa denklemi netleştirilecek. Türkiye, İran ve Rusya ortak bir formül üzerinde anlaşma sağlarsa Anayasa süreci için çalışmalar hızlandırılacak ve ardından Haziran ayında Tahran'da gerçekleştirilecek üçlü zirvede hazırlanan anayasanın son hali üzerinde müzakere yapılacak.

ÜÇÜNCÜ BİR FORMÜL ÜZERİNDE ANLAŞMALARI BEKLENİYOR

Türkiye ve İran, Suriye'de üniter devlet yapısının güçlendirmesini ve etnik mezhep tartışmalarının dışında kalan bir anayasanın şekillendirmesini istiyor, ülkede bölünmenin karşında duruyor ama Rusya, Şam merkez yönetiminin güçlü olduğu ve zayıf karakterli yerel yönetim modelini esas alan ve etnik mezhep gruplarının tanımlandığı bir anayasa oluşturulmasından yana tavır alıyor. Bu nedenle Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Ruhani ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in tarafların taleplerini dikkate alan üçüncü bir formül üzerinde anlaşması bekleniyor.

Türkiye, Rusya ve İran liderleri "22 Kasım 2017'de Soçi'de düzenlenen birinci üçlü oturumda ulaşılmış olan anlaşmaların" yerine getirilip getirilmediğini müzakere edecekler. Liderlerin bugünkü zirvede, Suriye'deki barışın sağlanması ve şiddeti dindirilmiş bölgelerin muhafaza edilmesi, insani yardım sorunu ile siyasi çözümdeki ilerlemeler için mümkün olabilecek ek önlemlerin alınmasını da müzakere edecekleri öğrenildi.